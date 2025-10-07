Затвердження 19-го пакету санкцій ЄС знову відколюється: хто тягне час

Процес затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії знову стопориться. Причиною цього є позиція Словаччини. Братислава виставляє умову, щоб спочатку відбулося обговорення нових санкцій на рівні лідерів країн на саміті у другій половині жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у X.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначив, що Євросоюз нарешті досяг згоди щодо обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето. За його словами, весь пакет санкцій може бути не ухвалений до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні.

Однак поки що неясно, в чому полягають занепокоєння Словаччини щодо запропонованого пакету.

За підсумками неформального європейського саміту в Копенгагені вона наголосила, що настав час посилити тиск на Росію, і з цією метою ЄС запропонував новий підхід до санкцій.

"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг та торгівлі", — висловилася фон дер Ляйєн.

