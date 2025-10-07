logo_ukra

Затвердження 19-го пакету санкцій ЄС знову відколюється: хто тягне час
НОВИНИ

Затвердження 19-го пакету санкцій ЄС знову відколюється: хто тягне час

За інформацією ЗМІ, Словаччина блокує нові санкції проти РФ і хоче їх обговорення на рівні лідерів

7 жовтня 2025, 12:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Процес затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії знову стопориться. Причиною цього є позиція Словаччини. Братислава виставляє умову, щоб спочатку відбулося обговорення нових санкцій на рівні лідерів країн на саміті у другій половині жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у X.

Затвердження 19-го пакету санкцій ЄС знову відколюється: хто тягне час

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначив, що Євросоюз нарешті досяг згоди щодо обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето. За його словами, весь пакет санкцій може бути не ухвалений до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні.

Однак поки що неясно, в чому полягають занепокоєння Словаччини щодо запропонованого пакету.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Брюссель має намір запровадити жорсткіші обмеження щодо Російської Федерації, які впливатимуть на три ключові сфери. Відповідну заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, опублікувавши пост у соцмережі Х.

За підсумками неформального європейського саміту в Копенгагені вона наголосила, що настав час посилити тиск на Росію, і з цією метою ЄС запропонував новий підхід до санкцій.   

"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг та торгівлі", — висловилася фон дер Ляйєн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – найближчому олігарху Володимиру Путіну можуть розблокувати активи: про що торгуються всередині Європейського Союзу.




Джерело: https://x.com/RikardJozwiak/status/1975446706918727756
