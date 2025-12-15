Уже семь стран ЕС выступили против кредита для Украины за счет замороженных активов РФ: кто в черном списке

План Европейского Союза использовать замороженные российские суверенные активы для финансирования помощи Украине под серьезной угрозой. Против так называемого "репарационного займа" уже открыто выступили семь государств-членов ЕС, что существенно усложняет принятие решения накануне важного саммита европейских лидеров.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что переговоры о кредите для Украины становится все сложнее, хотя Брюссель и дальше рассматривает этот механизм как наиболее реалистичный вариант поддержки Киева.

Наиболее последовательным оппонентом кредита остается Бельгия. Премьер-министр Барт де Вевер неоднократно заявлял, что схема с использованием российских активов "фундаментально неправильна" и создает серьезные правовые и финансовые риски для ЕС. Вместо этого Брюсселю предлагают выпустить общий европейский долг, гарантированный долгосрочным бюджетом Евросоюза.

Позицию Бельгии официально поддержали Италия, Болгария и Мальта, призывающие в совместном заявлении рассмотреть "альтернативные варианты" финансирования помощи Украине. Позже к этой группе присоединилась Чехия.

Отдельно против использования замороженных российских активов выступают Венгрия и Словакия. Премьер Венгрии Виктор Орбан давно блокирует ключевые решения по поддержке Киева, а его словацкий коллега Роберт Фицо заявил, что не поддержит финансирование военных расходов Украины за счет активов РФ. Таким образом, общее количество стран, выступающих против "репарационного займа", возросло до семи.

Несмотря на критику, Кая Каллас отмечает, что альтернативные механизмы фактически не работают. Предложенный Бельгией вариант совместного долга требует единодушной поддержки всех 27 стран ЕС, чего добиться еще сложнее, в частности, из-за позиции Венгрии, которая уже дала понять, что наложит вето.

В то же время схема с "репарационным кредитом" требует только квалифицированное большинство, то есть поддержка по меньшей мере 15 государств, которые вместе представляют не менее 65% населения Евросоюза.

Общая сумма российских активов в ЕС оценивается примерно в 210 млрд. евро. Подавляющая часть хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

