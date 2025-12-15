logo_ukra

Прем'єр Словаччини Фіцо назвав Україну "чорною дірою": яка причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Прем’єр Словаччини Фіцо назвав Україну "чорною дірою": яка причина

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував Україну, заявивши, що вона не стане членом ЄС до 2027 року.

15 грудня 2025, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував Україну, назвавши її "чорною дірою", через яку, за його словами, зникають мільярди євро з бюджету Європейського Союзу. Словацький лідер вважає, що є кращі країни-кандидати на членство в ЄС, ніж Україна.

Прем’єр Словаччини Фіцо назвав Україну "чорною дірою": яка причина

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Роберт Фіцо у Facebook опублікував відео зі свого виступу на місцевому радіо, де він критикує Україну.

"Україна — це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу", — написав Фіцо.

Окремо прем’єр Словаччини розкритикував, як він стверджує, політичний тиск з боку Брюсселя на лідерів держав-членів. За його словами, країни, які висловлюють сумніви щодо подальшого фінансування військової допомоги Україні, автоматично стигматизуються в межах Євросоюзу.

Фіцо також заявив, що Україна "абсолютно не стане" членом ЄС до 1 січня 2027 року. Він нагадав, що для вступу необхідна одностайна згода всіх країн-членів, і припустив, що навіть держави, які нині підтримують Київ у війні з Росією, згодом можуть виступити проти приєднання України до союзу.

Словацький прем’єр додав, що Сербія, Чорногорія та Албанія нібито "у сотню разів краще підготовлені" до членства в ЄС, ніж Україна. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Роберт Фіцо пообіцяв блокувати "репараційний кредит" Україні за будь-яких обставин. Він наголосив, що не голосуватиме за виділення коштів на війну, посилаючись на свою "мирну політику".

Також "Коментарі" писали, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував рішення ЄС про безстрокове замороження російських активів та везе до Брюсселю 1,6 млн анкет, щоб зірвати допомогу Україні.



Джерело: https://www.facebook.com/reel/1554733848885230
