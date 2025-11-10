В Бельгии вновь паника: где в этот раз зафиксированы неизвестные дроны

Над атомной электростанцией Доэль, расположенной вблизи Антверпена на севере Бельгии, было зафиксировано три беспилотника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Deutsche Welle.

Дрон. Фото: из открытых источников

Представитель энергетической компании Engie, которая управляет станцией, заявил, что инцидент не повлиял на работу объекта, но вызвал беспокойство, учитывая серию аналогичных случаев в последнее время.

В течение последних недель в Бельгии неоднократно замечали неизвестные дроны над стратегическими объектами. Так, с 31 октября по 2 ноября подозрительные аппараты летали над авиабазой Кляйне-Брогель, где размещены американские ядерные боеприпасы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Бельгии состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов с беспилотниками, зафиксированных над аэропортами и авиабазами страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "HLN".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Бельгии отреагировали на очередные ядерные угрозы со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. После его заявлений о возможном применении "оружия Судного дня" против Бельгии, министр обороны страны Тео Франкен посоветовал российскому политику "успокоиться" и напомнил об оборонном характере НАТО.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие "Посейдон" против Бельгии, после чего европейская страна "исчезнет". В ответ бельгийский министр обороны Тео Франкен в своем Instagram опубликовал сообщение, где раскритиковал Медведева.

"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. Они хотели стереть Запад с карты, когда мы только поставляли оружие Украине, чтобы они могли защищаться от вторжения. Справедливый мир подходит людям, а яростный гнев — зверям", — написал Франкен.



