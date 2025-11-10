У Бельгії знову паніка: де цього разу зафіксовано невідомі дрони

Над атомною електростанцією Доель, розташованої поблизу Антверпена на півночі Бельгії, було зафіксовано три безпілотники. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Deutsche Welle.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Представник енергетичної компанії Engie, яка керує станцією, заявив, що інцидент не вплинув на роботу об'єкта, але викликав занепокоєння з огляду на серію аналогічних випадків останнім часом.

Протягом останніх тижнів у Бельгії неодноразово помічали невідомі дрони над стратегічними об'єктами. Так, з 31 жовтня до 2 листопада підозрілі апарати літали над авіабазою Кляйне-Брогель, де розміщені американські ядерні боєприпаси.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками, зафіксовані над аеропортами та авіабазами країни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "HLN".

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Бельгії відреагували на чергові ядерні загрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Після його заяв про можливе застосування "зброї Судного дня" проти Бельгії, міністр оборони країни Тео Франкен порадив російському політику "заспокоїтися" і нагадав про оборонний характер НАТО.

Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю "Посейдон" проти Бельгії, після чого європейська країна "зникне". У відповідь бельгійський міністр оборони Тео Франкен у своєму Instagram опублікував повідомлення, де розкритикував Медведєва.

"Головний хуліган Росії ніколи не перестає загрожувати та ображати. Вони хотіли стерти Захід з карти, коли ми лише постачали зброю Україні, щоб вони могли захищатися від вторгнення. Справедливий світ підходить людям, а лютий гнів — звірам", — написав Франкен.



