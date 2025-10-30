В Бельгии отреагировали ядерные угрозы Медведева полностью стереть страну

Рубрики
Slava Kot
В Бельгии отреагировали на очередные ядерные угрозы со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. После его заявлений о возможном применении "оружия Судного дня" против Бельгии, министр обороны страны Тео Франкен посоветовал российскому политику "успокоиться" и напомнил об оборонном характере НАТО.
Тео Франкен. Фото: /Keystone Press Agency/Global Look Press
Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие "Посейдон" против Бельгии, после чего европейская страна "исчезнет". В ответ бельгийский министр обороны Тео Франкен в своем Instagram опубликовал сообщение, где раскритиковал Медведева.
Свое сообщение он опубликовал под песней американской певицы Selena Gomez — Calm Down, что, вероятно, является символическим призывом к Кремлю "остыть" и прекратить агрессивную риторику.
Министр также подчеркнул, что НАТО не ведет войны с Россией и является исключительно оборонным альянсом. В то же время Франкен напомнил, что принцип "ответного удара" остается неизменным уже более 70 лет.
Его заявление прозвучало после того, как Медведев назвал подводную ядерную торпеду "Посейдон" "оружием Судного дня" и намекнул, что его испытание может быть направлено против Бельгии.
