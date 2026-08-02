В Болгарии скандал из-за польских МиГ-29 для Украины: что произошло

В Болгарии разразился политический скандал после заявления министра обороны Димитара Стоянова о намерении обратиться в Польшу по поводу приобретения истребителей МиГ-29 и запчастей к ним. Представители оппозиции подвергли резкой критике эту инициативу, заявив, что страна должна окончательно отказываться от советской авиации и ускорять перевооружение в соответствии со стандартами НАТО.

Димитар Стоянов. Фото: BTA

По информации BTA, Стоянов сообщил, что Болгария направила запросы в Польшу, Венгрию и другие государства о возможности получения самолетов МиГ-29 и комплектующих к ним. Это вызвало волну критики среди депутатов парламента.

Представитель коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев заявил, что София должна инвестировать в западную авиацию, а не поддерживать эксплуатацию советских истребителей.

"Болгария не должна становиться кладбищем советской авиации", – подчеркнул депутат.

К протесту присоединилась и молодежная организация партии "Да, Болгария". Ее активисты припарковали у здания Министерства обороны подержанный автомобиль "Москвич", символически обвинив министра в приверженности устаревшей технике.

Министр обороны Болгарии попал в скандал из-за польских МиГ-29

Активисты припарковали "Москвич" у Минобороны Болгарии

Представитель организации Тодор Петров заявил, что решения Стоянова противоречат курсу модернизации болгарской армии.

"Вместо того чтобы превращать Болгарию в Porsche, он превращает страну и болгарскую армию в "Москвич"", — сказал Петров.

Критику высказали и представители других политических сил. Депутат от партии "Продолжаем изменения" Радослав Рыбарский призвал не тратить бюджетные средства на восстановление подержанных самолетов. В то же время, представитель ГЭРБ-СДС Христо Гаджев отметил, что болгарские МиГ-29 могут оставаться на службе до 2029 года, хотя страна уже постепенно переходит на современные истребители.

Напомним, что Польша обещала передать эти истребители МиГ-29 Украине, однако устаревшая техника нуждается в модернизации, за которую Варшава не хочет платить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кому Польша готова отдать свои истребители МиГ-29.

Также "Комментарии" писали, что премьер Болгарии испугал саммит НАТО ядерным оружием РФ.