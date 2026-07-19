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Замість України: кому Польща готова віддати свої винищувачі МіГ-29

Чому Україна не бере польські МіГ-29. Що відомо про незадовільний стан винищувачів та брак ремонту.

19 липня 2026, 09:20
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Slava Kot

Переговори між Україною та Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 зайшли у глухий кут. Якщо сторонам не вдасться досягти компромісу, Варшава може передати літаки іншій країні. Серед найбільш ймовірних отримувачів називають Болгарію.

Замість України: кому Польща готова віддати свої винищувачі МіГ-29

Винищувач МіГ-29. Фото з відкритих джерел

Колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич в коментарі "Укрінформу" заявив, що більшість польських МіГ-29 вже вичерпали свій ресурс, а їхнє відновлення до повноцінної бойової готовності потребує значних фінансових витрат. Саме тому Польща поступово відмовляється від експлуатації цих літаків.

За словами Онишкевича, спочатку розглядалося, що Україна могла б використати винищувачі як джерело запчастин або самостійно провести їхню модернізацію. Проте головною перешкодою стало питання фінансування ремонту. Польська сторона хоче, аби МіГ-29 ремонтувала Україна за власний кошт, крім того, Варшава також зацікавлена в отриманні українських безпілотних технологій.

"Обидві сторони трохи зайшли у глухий кут через надто далекосяжні очікування, і звідси ця затримка", — сказав Онишкевич.

Польский політик додав, що якщо Київ не погодиться прийняти літаки в їхньому нинішньому стані, то Польща передасть МіГ-29 іншій державі. Найімовірнішим кандидатом він назвав Болгарію.

"Якщо українська сторона не готова взяти їх у тому стані, в якому вони є, і, відповідно до їхньої вартості, надати Польщі взамін певні дронові технології, тоді Польща, мабуть, перейде до варіанту "Б": передасть МіГи іншій країні. Все вказує на те, що це може бути Болгарія", – зазначив ексміністр.

Водночас, за інформацією "Мілітарного", восени 2025 року українські спеціалісти оглянули частину польських винищувачів і дійшли висновку, що їхній технічний стан є незадовільним через тривалу відсутність належного обслуговування. Україна готова прийняти літаки лише після капітального ремонту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна хоче отримати від Польщі не лише винищувачі МіГ-29.

Також "Коментарі" писали, що Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29: у Варшаві пояснили, чому змінили рішення.



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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4145612-bolgaria-moze-otrimati-polski-mig29-u-razi-zrivu-domovlenostej-z-ukrainou-eksministr-oboroni-rp.html
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