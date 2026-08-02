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У Болгарії скандал через польські МіГ-29 для України: що сталося

Опозиція Болгарії розкритикувала спробу купівлі МіГ-29 і припаркувала "Москвич" під будівлею Міноборони

2 серпня 2026, 13:15
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Slava Kot

У Болгарії спалахнув політичний скандал після заяви міністра оборони Дімітара Стоянова про намір звернутися до Польщі щодо придбання винищувачів МіГ-29 та запчастин до них. Представники опозиції різко розкритикували цю ініціативу, заявивши, що країна повинна остаточно відмовлятися від радянської авіації та прискорювати переозброєння відповідно до стандартів НАТО.

У Болгарії скандал через польські МіГ-29 для України: що сталося

Дімітар Стоянов. Фото: BTA

За інформацією BTA, Стоянов повідомив, що Болгарія направила запити до Польщі, Угорщини та інших держав щодо можливості отримання літаків МіГ-29 і комплектуючих до них. Це викликало хвилю критики серед депутатів парламенту.

Представник коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев заявив, що Софія має інвестувати у сучасну західну авіацію, а не підтримувати експлуатацію радянських винищувачів.

"Болгарія не повинна ставати кладовищем радянської авіації", — наголосив депутат.

До протесту долучилася й молодіжна організація партії "Так, Болгарія". Її активісти припаркували біля будівлі Міністерства оборони старий автомобіль "Москвич", символічно звинувативши міністра у прихильності до застарілої техніки.

У Болгарії скандал через польські МіГ-29 для України: що сталося - фото 2

Міністр оборони Болгарії втрапив у скандал через польські МіГ-29

У Болгарії скандал через польські МіГ-29 для України: що сталося - фото 2

Активісти припаркували "Москвич" біля Міноборони Болгарії

Представник організації Тодор Петров заявив, що рішення Стоянова суперечать курсу на модернізацію болгарської армії.

"Замість того щоб перетворювати Болгарію на Porsche, він перетворює країну та болгарську армію на "Москвич"", – сказав Петров.

Критику висловили і представники інших політичних сил. Депутат від партії "Продовжуємо зміни" Радослав Рибарський закликав не витрачати бюджетні кошти на відновлення старих літаків. Водночас представник ГЕРБ–СДС Христо Гаджев зазначив, що болгарські МіГ-29 можуть залишатися на службі до 2029 року, хоча країна вже поступово переходить на сучасні винищувачі.

Нагадаємо, що Польща обіцяла передати ці винищувачі МіГ-29 Україні, однак застаріла техніка потребує модернізації за яку Варшава не хоче платити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, кому Польща готова віддати свої винищувачі МіГ-29.

Також "Коментарі" писали, що прем’єр Болгарії налякав саміт НАТО ядерною зброєю РФ.



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Джерело: https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/1176089-bulgaria-seeks-mig-29-spare-parts-as-defence-minister-says-f-16s-are-not-yet-com
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