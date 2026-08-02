У Болгарії скандал через польські МіГ-29 для України: що сталося

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Slava Kot
У Болгарії спалахнув політичний скандал після заяви міністра оборони Дімітара Стоянова про намір звернутися до Польщі щодо придбання винищувачів МіГ-29 та запчастин до них. Представники опозиції різко розкритикували цю ініціативу, заявивши, що країна повинна остаточно відмовлятися від радянської авіації та прискорювати переозброєння відповідно до стандартів НАТО.
Дімітар Стоянов. Фото: BTA
За інформацією BTA, Стоянов повідомив, що Болгарія направила запити до Польщі, Угорщини та інших держав щодо можливості отримання літаків МіГ-29 і комплектуючих до них. Це викликало хвилю критики серед депутатів парламенту.
Представник коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев заявив, що Софія має інвестувати у сучасну західну авіацію, а не підтримувати експлуатацію радянських винищувачів.
До протесту долучилася й молодіжна організація партії "Так, Болгарія". Її активісти припаркували біля будівлі Міністерства оборони старий автомобіль "Москвич", символічно звинувативши міністра у прихильності до застарілої техніки.
Міністр оборони Болгарії втрапив у скандал через польські МіГ-29
Активісти припаркували "Москвич" біля Міноборони Болгарії
Представник організації Тодор Петров заявив, що рішення Стоянова суперечать курсу на модернізацію болгарської армії.
Критику висловили і представники інших політичних сил. Депутат від партії "Продовжуємо зміни" Радослав Рибарський закликав не витрачати бюджетні кошти на відновлення старих літаків. Водночас представник ГЕРБ–СДС Христо Гаджев зазначив, що болгарські МіГ-29 можуть залишатися на службі до 2029 року, хоча країна вже поступово переходить на сучасні винищувачі.
Нагадаємо, що Польща обіцяла передати ці винищувачі МіГ-29 Україні, однак застаріла техніка потребує модернізації за яку Варшава не хоче платити.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, кому Польща готова віддати свої винищувачі МіГ-29.
Також "Коментарі" писали, що прем’єр Болгарії налякав саміт НАТО ядерною зброєю РФ.