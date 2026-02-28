В Брюсселе назвали формулу завершения войны в Украине

Европейский Союз придерживается стратегии "мир через силу" и рассматривает последовательное усиление давления на Россию как ключевой инструмент завершения войны против Украины. Об этом в интервью Радио Свобода заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По ее словам, речь идет не только о военной поддержке Украины на поле боя, но и о расширении санкций, введении тарифных ограничений и борьбе с обходом уже действующих запретов. Такой комплекс мер, подчеркнула глава латвийского МИД, должен лишить Москву финансовых поступлений и доступа к технологиям, что в перспективе способно подтолкнуть Кремль к переговорам.

При этом Браже признала: на данный момент признаков готовности президента РФ Владимир Путин к реальному миру нет. Однако, по ее мнению, ситуация может измениться по мере усиления международного давления. Министр также выразила надежду, что США смогут сыграть заметную роль в корректировке позиции Москвы.

Отдельно она прокомментировала перспективы членства Украины в ЕС. Формальное открытие переговоров о вступлении пока блокирует Венгрия. Тем не менее, подготовительная работа продолжается: Киев адаптирует законодательство к нормам ЕС, усиливает институции и выполняет Копенгагенские критерии.

Цель, подчеркнула Браже, обеспечить максимальную готовность Украины к быстрому продвижению вперед сразу после официального старта переговорного процесса.

