У Брюсселі назвали формулу завершення війни в Україні

Європейський Союз дотримується стратегії "світ через силу" та розглядає послідовне посилення тиску на Росію як ключовий інструмент завершення війни проти України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За її словами, йдеться не лише про військову підтримку України на полі бою, а й про розширення санкцій, запровадження тарифних обмежень та боротьбу з обходом вже чинних заборон. Такий комплекс заходів, наголосила глава латвійського МЗС, має позбавити Москву фінансових надходжень та доступу до технологій, що в перспективі здатне підштовхнути Кремль до переговорів.

При цьому Браже визнала: наразі ознак готовності президента РФ Володимира Путіна до реального світу немає. Однак, на її думку, ситуація може змінитись у міру посилення міжнародного тиску. Міністр також висловила сподівання, що США матимуть змогу відіграти помітну роль у коригуванні позиції Москви.

Окремо вона прокоментувала перспективи членства України у ЄС. Формальне відкриття переговорів про вступ поки що блокує Угорщина. Проте підготовча робота триває: Київ адаптує законодавство до норм ЄС, посилює інституції та виконує Копенгагенські критерії.

Мета, наголосила Браже, забезпечити максимальну готовність України до швидкого просування вперед одразу після офіційного старту переговорного процесу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив європейських лідерів, що підтримка України визначить майбутнє всього континенту. Його заява пролунала на тлі рішення Угорщини заблокувати новий пакет санкцій проти Москви та поставити під загрозу надання Києву кредиту у 90 мільярдів євро.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ЄС назвали Угорщину ганьбою для Європи: що робить Будапешт.



