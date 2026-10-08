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В Чехии продают пакеты с портретом Путина для уборки за собаками

В Чехии запустили продажу пакетов для уборки собак с портретом Путина. Средства от продаж направляют на поддержку Украины.

8 октября 2026, 13:00
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Slava Kot

В Чехии придумали необычный способ совместить сатиру с поддержкой Украины. В интернет-магазине благотворительной инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") появились пакеты для уборки собак с изображением российского диктатора Владимира Путина. Дизайн создал чешский художник и сатирик Томаш Бжимек, известный под псевдонимом TMBK.

В Чехии продают пакеты с портретом Путина для уборки за собаками

В Чехии продают пакеты для собак с портретом Путина

На сайте с товарами появилось предложение, где на каждом пакете отпечатан портрет Путина. Набор из 240 пакетов стоит 37,95 евро (1900 гривен), а средства от продаж направляют на поддержку Украины. Таким образом, обычный товар для владельцев домашних животных может оказаться способом помощи Украине против РФ.

В Чехии продают пакеты с портретом Путина для уборки за собаками - фото 2

В Чехии продают пакеты для собак с портретом Путина

Организаторы также с юмором обращаются к людям, у которых нет собак, предлагая им приобрести пакетики "ради ощущения" от участия в необычной акции.

В Чехии продают пакеты с портретом Путина для уборки за собаками - фото 2

В Чехии продают пакеты для собак с портретом Путина

Dárek pro Putina возникла как инициатива в поддержку Украины в 2022 году, а впоследствии стала независимой некоммерческой организацией. По данным самого фонда, совместно с посольством Украины в Праге он уже передал оборудование для Украины на сумму более 1 млрд чешских крон (свыше 2 миллионов гривен).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кто поздравил Путина с днем рождения в 2026 году. Список лидеров сузился по сравнению с предыдущим годом.

Также "Комментарии" писали, что активисты из Чехии собрали деньги на "подарок для Путина". Это современный и модернизированный танк Т-72 для украинской армии.



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