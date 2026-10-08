У Чехії продають пакети з портретом Путіна для прибирання за собаками

У Чехії придумали незвичайний спосіб поєднати сатиру з підтримкою України. В інтернет-магазині благодійної ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") з’явилися пакети для прибирання за собаками з зображенням російського диктатора Володимира Путіна. Дизайн створив чеський художник і сатирик Томаш Бжимек, відомий під псевдонімом TMBK.

У Чехії продають пакети для собак з портретом Путіна

На сайті з товарами з’явилася пропозиція, де на кожному пакеті надрукований портрет Путіна. Набір з 240 пакетів коштує 37,95 євро (1900 гривень), а кошти від продажу спрямовують на підтримку України. Таким чином, звичайний товар для власників домашніх тварин може стати способом допомоги Україні проти РФ.

У Чехії продають пакети для собак з портретом Путіна

Організатори також з гумором звертаються до людей, які не мають собак, пропонуючи їм придбати пакетики "заради відчуття" від участі в незвичайній акції.

У Чехії продають пакети для собак з портретом Путіна

Dárek pro Putina виникла як ініціатива на підтримку України у 2022 році, а згодом стала незалежною некомерційною організацією. За даними самого фонду, спільно з посольством України в Празі він уже передав обладнання для України на суму понад 1 млрд чеських крон (понад 2 мільйони гривень).

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що хто привітав Путіна з днем народження у 2026 році. Список лідерів звузився у порівнянні з попереднім роком.

Також "Коментарі" писали, що активісти з Чехії назбирали гроші на "подарунок для Путіна". Як виявилося, це сучасний та модернізований танк Т-72 для української армії.