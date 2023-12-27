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В ЕС назвали минимальный срок, который понадобится Украине, чтобы присоединиться к союзу

В ЕС считают, что Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления

сегодня, 09:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украине для вступления в Европейский союз может понадобиться не менее 6 лет. Столько времени занял процесс вступления Австрии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Kleine Zeitung" сделал посол ЕС в Австрии Мартин Зельмайер. 

В ЕС назвали минимальный срок, который понадобится Украине, чтобы присоединиться к союзу

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. Украина также имеет дополнительную перспективу со стороны НАТО.                                                

"Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция присоединились к ЕС вскоре после того, как избавились от диктатуры. Конечно, с Украиной есть дополнительная перспектива безопасности со стороны стран НАТО", — высказался Мартин Зельмайер.

Посол отверг мнение, что вступление Украины в ЕС может растянуться до десятилетия. По его мнению, Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления.

"Австрии понадобилось шесть лет, Испании — одиннадцать. Украина может быть где-то между ними", — ответил Зельмайер на вопрос о сроках присоединения Украины к Евросоюзу.

Посол добавил, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС. Но предстоит еще много работы, в частности, независимость судебной системы и улучшение эффективности управления.

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