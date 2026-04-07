В ЕС отреагировали на угрозы России: что будет означать нападение Москвы

В Европейском Союзе отреагировали на угрозы России в отношении стран Балтии и подчеркнули, что любая агрессия против государства-члена будет рассматриваться как нападение на весь союз. Об этом заявил спикер Европейской комиссии Томас Ренье.

Томас Ренье в Брюсселе ответил на вопросы журналистов по поводу резких заявлений Москвы в адрес балтийских государств. Российская сторона обвинила их в якобы предоставлении воздушного пространства Украине для ударов по территории РФ.

"Нападение на одно из наших государств-членов — это нападение на Европейский Союз в целом", — подчеркнул Ренье и добавил, что в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" об угрозах со стороны РФ балтийским государствам.

Спикер также напомнил, что ЕС уже развивает ряд оборонных инициатив, направленных на усиление безопасности стран союза. Среди ключевых проектов Ренье назвал программу противодействия беспилотникам и создание системы коллективной противовоздушной обороны "Воздушный щит".

Напомним, что накануне представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва сделала "предупреждение" балтийским государствам. По ее словам, если страны региона продолжат поддерживать Украину, они могут столкнуться с ответом России. В Кремле считают, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для украинских дронов, атакующих объекты на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия угрожает новыми ударами по "законным целям".

Также "Комментарии" писали, что пресс-секретарь МИД РФ Захарова цинично набросилась на США, но забыла сказать, что Россия делает то же на войне против Украины.