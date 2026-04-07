У ЄС відреагували на погрози Росії: що означатиме напад Москви

У Європейському Союзі відреагували на погрози Росії щодо країн Балтії та наголосили, що будь-яка агресія проти держави-члена розглядатиметься як напад на весь союз. Про це заявив речник Європейської комісії Томас Реньє.

Речник Європейської комісії Томас Реньє.

Томас Реньє у Брюсселі відповів на питання журналістів щодо різких заяв Москви на адресу балтійських держав. Російська сторона звинуватила їх у нібито наданні повітряного простору Україні для ударів по території РФ.

"Напад на одну з наших держав-членів — це напад на Європейський Союз у цілому", — наголосив Реньє та додав, що в Єврокомісії "бачили повідомлення у ЗМІ" щодо погроз з боку РФ балтійським державам.

Речник також нагадав, що ЄС уже розвиває низку оборонних ініціатив, спрямованих на посилення безпеки країн союзу. Серед ключових проєктів Реньє назвав програму протидії безпілотникам і створення системи колективної протиповітряної оборони "Повітряний щит".

Нагадаємо, що напередодні представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва зробила "попередження" балтійським державам. За її словами, якщо країни регіону продовжать підтримувати Україну, вони можуть "зіткнутися з відповіддю" Росії. У Кремлі вважають, що країни Балтії надають свій повітряний простір для українських дронів, які атакують об’єкти на території РФ.

