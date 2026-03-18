Захарова цинічно накинулася на США, але забула, що робить Росія
Захарова цинічно накинулася на США, але забула, що робить Росія

Захарова звинуватила США у шкоді довкіллю через удари по Ірану, однак не згадала про екологічні збитки від війни Росії проти України.

18 березня 2026, 15:50
Slava Kot

Речниця Міністерство закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з критикою військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, заявивши, що удари по енергетичних об’єктах можуть призвести до масштабного забруднення довкілля.

Марія Захарова під час брифінгу заявила, що бомбардування залишають після себе величезну кількість відходів і руйнувань, які можуть мати довготривалі екологічні наслідки. 

"Агресія збройних сил Ізраїлю та США проти Ірану, їхні удари по енергетичних об'єктах призводять до забруднення довкілля", — сказала Захарова.

Речниця МЗС РФ перерахувала фактори, які можуть вплинути на довкілля через військові дії.

"Шар з продуктів вибухів, горіння нафти, знищеної військової техніки, боєприпасів, побутових відходів, будівельного сміття, хімікатів, покришок, біомаси, що розкладається, каналізаційних вод призведе до безпрецедентного викиду парникових газів, підвищення рівня забруднення ґрунту, ґрунтових вод, прибережної морської акваторії не лише Ірану, як, напевно, вважають недоброзичливці, а й усього регіону, а потім це вийде за межі регіону", — додала Захарова.

Водночас російська дипломатка не згадала про екологічні наслідки війни, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки. За даними Міністерства економіки України, загальні збитки довкіллю від бойових дій оцінюються майже у 6,4 трильйона гривень.

Зокрема, приблизно 1,34 трлн гривень становлять втрати через забруднення ґрунтів і засмічення земель після ракетно-бомбових ударів. Ще 1,15 трлн гривень — це шкода від забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. Окремо оцінюються 120 млрд гривень збитків водним ресурсам, та ще близько 3,8 трлн гривень становлять втрати природоохоронних територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

