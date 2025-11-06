В ЕС отреагировали на ядерные угрозы Путина: чего требуют от РФ

Европейский Союз призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ядерной напряженности после того, как российский диктатор Владимир Путин поручил своим военным изучить возможность возобновления ядерных испытаний.

Спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни. Фото из открытых источников

Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни заявил, что любые попытки Москвы подорвать международные договоренности о нераспространении ядерного оружия представляют угрозу глобальной безопасности.

"Россия должна воздерживаться от шагов, которые могут негативно повлиять на порог использования ядерного оружия. Она должна придерживаться своих международных обязательств, в частности, Договора о нераспространении ядерного оружия, вместе с остальными лидерами пяти ядерных государств", — отреагировал представитель ЕС.

Эль-Ануни также выразил обеспокоенность из-за недавних российских испытаний ракеты с ядерным двигателем. По его словам, она может высвобождать радиоактивные материалы во время эксплуатации и представлять опасность для окружающей среды.

Также Евросоюз призвал все ядерные государства воздержаться от действий, способных спровоцировать новую глобальную гонку вооружений. В заявлении говорится, что такое поведение подрывает стабильность и уничтожает достижения в области контроля за вооружениями, полученные со времен Холодной войны.

Реакция Брюсселя последовала после того, как 5 ноября Путин поручил военным начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия. По словам главы Кремля, решение по ядерным испытаниям будет зависеть от действий Соединенных Штатов.

