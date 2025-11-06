У ЄС відреагували на ядерні погрози Путіна: чого вимагають від РФ

Європейський Союз закликав Росію утриматися від дій, які можуть призвести до ескалації ядерної напруженості, після того, як російський диктатор Володимир Путін доручив своїм військовим вивчити можливість відновлення ядерних випробувань.

Речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. Фото з відкритих джерел

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні заявив, будь-які спроби Москви підірвати міжнародні домовленості щодо нерозповсюдження ядерної зброї становлять загрозу глобальній безпеці.

"Росія повинна утримуватися від кроків, які можуть негативно вплинути на поріг використання ядерної зброї. Вона має дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, разом із рештою лідерів п’яти ядерних держав", — відреагував представник ЄС.

Ель-Ануні також висловив стурбованість через нещодавні російські випробування ракети з ядерним двигуном. За його словами, вона може вивільняти радіоактивні матеріали під час експлуатації та становити небезпеку для навколишнього середовища.

Також Євросоюз закликав усі ядерні держави утриматися від дій, які можуть спровокувати нову глобальну гонку озброєнь. У заяві йдеться, що така поведінка підриває стабільність і знищує досягнення у сфері контролю над озброєннями, здобуті з часів Холодної війни.

Реакція Брюсселя пролунала після того, як 5 листопада Путін доручив військовим розпочати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї. За словами очільника Кремля, рішення щодо ядерних випробувань залежатиме від дій Сполучених Штатів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експрезидент РФ Медведєв поглузував з Трампа та пригрозив ядерною зброєю.

Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Рютте з іронією відреагував на ядерні погрози Путіна.