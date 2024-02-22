В ЕС отреагировали на заявления Медведева об Украине: посоветовали пойти лечить голову

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил претензии на Киев и Одессу, назвав эти города российскими. На такие заявления отреагировал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано и посоветовал российскому политику обратиться к соответствующему специалисту.



Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Петера Стано попросили отреагировать на слова Дмитрия Медведева по Украине. Стано указал, что европейские политики обычно не комментируют заявления людей, которые пытаются привлечь внимание, поэтому с подобными сообщениями посоветовал Медведеву обратиться к врачу.

"Упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать — это порекомендовать консультации и помощь специалиста", — сказал Петер Стано.

Европейский чиновник отметил, что за те миллиарды долларов, которые Россия тратит на войну в Украине, российское руководство могло бы поддержать своих граждан, в том числе и в сфере здоровья.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, правомерно защищаемую от агрессии", — добавил Петер Стано.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна захватить Киев. Кроме того, в своей пропагандистской речи Медведев назвал Одессу "русским городом".

Также "Комментарии" писали, что Медведев несколько раз угрожал ядерными ударами по Украине и ее союзникам. Кроме того, российский политик сказал, что Россия готова создать Апокалипсис, который станет концом света.