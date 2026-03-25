Главная Новости Мир ЕС В ЕС попытались оправдать Сийярто за тайные звонки Лаврову
В ЕС попытались оправдать Сийярто за тайные звонки Лаврову

Фицо подчеркнул, что не видел никаких доказательств того, что Сиярто звонил Лаврову

25 марта 2026, 15:15
Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на информацию о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Евросоюза. Об этом пишет Dennik N.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Как заметил Фицо, он не видел никаких доказательств, что Сийярто звонил Лаврову, чтобы обсуждать с ним ход заседаний ЕС. При этом он подчеркнул, что сам не звонил главе МИД России.

"Пусть каждый звонит, кому хочет. Я не звонил и не собираюсь звонить, я не видел никаких доказательств", – сказал премьер Словакии.

Также Фицо высказался по поводу информации о том, что в 2020 году Сийярто посодействовал в визите в Путин тогдашнего главы правительства, действующего президента Словакии Петера Пеллегрини. Он отметил, что не видит в этом шаге вмешательства в выборы.

"Нарушением правил ситуация, когда Министерство иностранных дел Великобритании нанимает компанию, которая платит влиятельным лицам и актерам в Словакии за помощь "Прогрессивной Словакии", — добавил премьер Словакии.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в центре громкого скандала после сообщений о возможной передаче конфиденциальной информации по переговорам Европейского Союза российской стороне. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на европейского чиновника в сфере безопасности, венгерский дипломат якобы поддерживал постоянный контакт с главой МИД РФ Сергей Лавров.

По этим данным, он звонил по телефону в Москву непосредственно во время перерывов в заседаниях ЕС, передавая детали обсуждений и возможные решения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сийярто говорит, что нужно благодарить Путина: на какой шаг пошел диктатор, выполнив просьбу Орбана.



