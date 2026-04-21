В ЕС уже хватаются за голову: с какой проблемой может столкнуться Украина в 2027 году

Европейский Союз за счет ссуды на сумму 90 млрд евро собирается покрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании в 2026-2027 годах. В то же время, другие международные партнеры Киева подтвердили наличие средств на закрытие другой трети потребностей Украины только на 2026 год.

"Я бы сказал, что сейчас (в 2026 году – ред.) в большей степени мы обеспечены (средствами для финансирования Украины – ред.). В этом году гораздо более острым вопросом является дефицит финансирования на 2027 год", – отметил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Он напомнил, что в 2026 и 2027 годах ЕС предоставит Украине по 45 млрд евро, что будет закрывать две трети потребностей украинского бюджета и украинской армии на эти годы.

Еще треть средств должны предоставить Украине другие международные партнеры. В частности, государства G7, международные финансовые учреждения, включая МВФ, а также государства-члены ЕС, оказывающие Украине поддержку в двустороннем формате.

Читайте на портале "Комментарии" — Франция и Германия продвигают новую модель сближения Украины с Европейским Союзом, которая предусматривает частичную интеграцию без предоставления ключевых прав полноценного членства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Также издание "Комментарии" сообщало – финансовая поддержка Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро может стартовать уже в ближайшие недели. Первые выплаты в рамках кредитной программы ожидаются в мае. Об этом сообщает The Guardian.

Заместитель министра иностранных дел Латвии Артемс Уршульскис заявил, что рассчитывает на скорый запуск механизма финансирования. По его словам, у ЕС есть политическая воля начать выплаты без затягивания.



