В ЄС вже хапаються за голову: з якою проблемою може зіштовхнутися Україна у 2027 році

Європейський Союз за рахунок позики на суму 90 млрд євро збирається покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026-2027 роках. Водночас інші міжнародні партнери Києва підтвердили наявність коштів на закриття іншої третини потреб України лише на 2026 рік.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

"Я б сказав, що зараз (у 2026 році – ред.) більшою мірою ми забезпечені (коштами для фінансування України – ред.). Цього року набагато гострішим питанням є дефіцит фінансування на 2027 рік", – зазначив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Він нагадав, що у 2026 та 2027 роках ЄС надасть Україні по 45 млрд євро, що закриватиме дві третини потреб українського бюджету та українського війська на ці роки.

Ще третину коштів мають надати Україні інші міжнародні партнери. Зокрема, держави G7, міжнародні фінансові установи, включно з МВФ, а також держави-члени ЄС, які надають Україні підтримку у двосторонньому форматі.

Заступник міністра закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс заявив, що розраховує на швидкий запуск механізму фінансування. За його словами, у ЄС є політична воля розпочати виплати без затягування.



