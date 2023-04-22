В Европарламенте заговорили о введении санкций против Китая: какая причина

Если Китай примет решение напасть на Тайвань, то страны ЕС должны стать на сторону демократии и ввести санкции против Китая. Такое мнение высказал глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

Манфред Вебер (фото из открытых источников)

"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", — говорится в сообщении.

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По его словам, это лучший способ сохранить стабильность и мир в регионе.

"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", — добавил Вебер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в КНР снова намекнули, что готовы воевать за Тайвань . Глава МИД Китая Цинь Ган, выступая на международном форуме по модернизации в Шанхае, заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая. По словам главы МИД Китая, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, стремящихся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип одного Китая и достичь его "мирного разделения". Следует отметить, что вооруженные силы Китая планируют провести не менее пяти учений в разных районах, в частности в Южно-Китайском море, на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

Также "Комментарии" писали о том, что Тайвань представил новые беспилотники. На опыте войны в Украине и постоянных угроз со стороны Китая, Тайвань представил свои собственные беспилотники, которые можно использовать в условиях значительного количественного преимущества противника, в так называемой асимметричной войне. После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Китай усилил свое давление на Тайвань. Периодически входит в воздушное пространство на своих самолетах и открыто заявляет, что остров является частью Китая.