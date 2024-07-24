В Европе говорят прямо: из-за одной страны потеряли надежду на разблокирование денег для Украины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подверг критике Венгрию, которая блокирует выделение денег для Украины из Европейского фонда мира. По словам европейского политика, такое поведение Будапешта вызывает "позор". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

В Брюсселе прошла встреча глав МИД стран Европейского Союза и по их итогам не было преодолено вето Венгрии, которая блокирует помощь около года. Из-за таких действий Будапешта деньги не может получить не только Украина, но и страны ЕС, которым должны выделяться финансы из Европейского фонда мира за помощь Украине.

"В том, что касается Европейского фонда мира, вы знаете, я потерял надежду, что он может быть разблокирован. Уже больше одного года нас просят оказать давление, найти решение, сделать другие вещи… Но в эти дни это стыд. Только стыд", – сказал Боррель.

Жозеп Боррель подчеркнул, что не знает, как решать этот вопрос и оценил ситуацию как "позорную". По его словам, большинство стран ЕС поддерживают помощь Украине, однако одна из стран, считает военную поддержку Украины "неприличным" решением.

Боррель прямо не назвал страну, однако Венгрия ранее блокировала одобрение выделения средств из Европейского фонда мира в помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто объявил ультиматум Украине. По его словам, все могут забыть о деньгах для Украины от ЕС, если Киев не разблокирует транзит российской нефти. Отметим, что Венгрия не впервые выставляет ультиматумы для Украины, например, в прошлом году Будапешт потребовал изъять ВТБ Банк из "черного списка". После того, как Киев пошел на такие уступки, в Венгрии заявили, что таких действий Украины недостаточно и продолжили блокировать помощь.

Также "Комментарии" писали о том, что европейские страны задумались о будущем Венгрии в ЕС.