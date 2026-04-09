В Европе изменилось отношение к США: опрос показал неожиданный результат

В нескольких странах Европейского Союза все больше граждан воспринимают Соединенные Штаты как потенциальную угрозу, а не союзника. Более того, часть европейцев считает Вашингтон более опасным, чем Китай. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Cluster17 для издания Politico и аналитической платформы beBartlet.

Фото: Reuters

Согласно опросу European Pulse, проводившемуся в марте в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии, лишь 12% респондентов назвали США близким союзником. 36% опрошенных заявили, что воспринимают Соединенные Штаты как угрозу для Европы. В этом же исследовании Китай назвали угрозой 29% европейцев.

Таким образом, в шести странах ЕС уровень недоверия к США оказался выше, чем к КНР. На национальном уровне Вашингтон опередил Китай по уровню восприятия угрозы в четырех странах: Испании, Италии, Бельгии и Германии. Но во Франции и Польше респонденты все же чаще считают опаснее именно Китай.

Наиболее критичное отношение к США зафиксировали в Испании. Там 51% опрошенных заявили, что Вашингтон представляет угрозу Европе. В Италии такого мнения придерживаются 46% респондентов, в Бельгии – 42%, во Франции – 37%, а в Германии – 30%. Польша больше всего выделяется на этом фоне, ведь из-за непосредственной близости к России и войны в Украине поляки продолжают рассматривать союз с США как ключевую гарантию безопасности. Только 13% поляков назвали США угрозой.

Несмотря на это, большинство европейцев считает главным врагом Россию. 70% участников опроса назвали ее угрозой Европе.

