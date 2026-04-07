Трамп заявив про розкол між США та НАТО: назвав ключову причину

Президент США Дональд Трамп заявив, що поглиблення розбіжностей між Сполученими Штатами та союзниками по НАТО почалося після його пропозиції щодо приєднання Гренландії до США. За його словами, НАТО "паперовий тигр", який не хоче допомагати США.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі прокоментував напруженість у відносинах із партнерами по альянсу. За словами американського президента, союзники по НАТО негативно відреагували на ідею Вашингтона щодо Гренландії, яка нині перебуває під контролем Данії.

Трамп заявив, що саме після цього почалося серйозне охолодження відносин США та НАТО.

"Ми хочемо Гренландію. НАТО не хочуть її нам віддавати. І я сказав: "Бувайте"", — сказав Трамп.

Крім цього, Трамп розкритикував союзників по НАТО за відсутність підтримки під час війни з Іраном. За його словами, кілька країн-членів альянсу відмовилися надати свої військові бази та закрили повітряний простір для американських операцій.

"НАТО — це паперовий тигр. Нам вони, очевидно, не потрібні, бо вони нічим не допомогли", — додав Трамп.

Американський лідер також поширив критику і на інших традиційних партнерів США поза межами НАТО, зокрема згадав Південну Корею, Австралію та Японію. Натомість Трамп подякував країнам Перської затоки, серед яких Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, за підтримку під час конфлікту. Саме ці країни найбільше постраждали після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Заява Трампа пролунала напередодні візиту до Вашингтона генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який перебуватиме у США з 8 по 12 квітня.

