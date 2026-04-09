У Європі змінилося ставлення до США: опитування показало несподіваний результат

У кількох країнах Європейського Союзу дедалі більше громадян сприймають Сполучені Штати як потенційну загрозу, а не союзника. Більше того, частина європейців вважає Вашингтон небезпечнішим, ніж Китай. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Cluster17 для видання Politico та аналітичної платформи beBartlet.

Європейці почали вважати США більшою загрозою, ніж Китай.

Згідно з опитуванням European Pulse, яке проводили у березні в Польщі, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччині та Італії, лише 12% респондентів назвали США близьким союзником. Натомість 36% опитаних заявили, що сприймають Сполучені Штати як загрозу для Європи. В цьому ж дослідженні, Китай назвали загрозою 29% європейців.

Таким чином, у шести країнах ЄС рівень недовіри до США виявився вищим, ніж до КНР. На національному рівні Вашингтон випередив Китай за рівнем сприйняття загрози у чотирьох країнах: Іспанії, Італії, Бельгії та Німеччині. Але у Франції та Польщі респонденти все ж частіше вважають більш небезпечним саме Китай.

Найбільш критичне ставлення до США зафіксували в Іспанії. Там 51% опитаних заявили, що Вашингтон становить загрозу для Європи. В Італії такої думки дотримуються 46% респондентів, у Бельгії — 42%, у Франції — 37%, а в Німеччині — 30%. Польща найбільше виділяється на цьому фоні, адже через безпосередню близькість до Росії та війну в Україні поляки продовжують розглядати союз зі США як ключову гарантію безпеки. Лише 13% поляків назвали США загрозою.

Попри це, більшість європейців вважає головним ворогом Росію. 70% учасників опитування назвали її загрозою для Європи.

