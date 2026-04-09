Головна Новини Світ ЄС У Європі змінилося ставлення до США: опитування показало несподіваний результат
У Європі змінилося ставлення до США: опитування показало несподіваний результат

Опитування в шести країнах ЄС показало, що частина європейців сприймає США як більшу загрозу, ніж Китай.

9 квітня 2026, 09:20
Автор:
Slava Kot

У кількох країнах Європейського Союзу дедалі більше громадян сприймають Сполучені Штати як потенційну загрозу, а не союзника. Більше того, частина європейців вважає Вашингтон небезпечнішим, ніж Китай. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Cluster17 для видання Politico та аналітичної платформи beBartlet.

У Європі змінилося ставлення до США: опитування показало несподіваний результат

Європейці почали вважати США більшою загрозою, ніж Китай. Фото: Reuters

Згідно з опитуванням European Pulse, яке проводили у березні в Польщі, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччині та Італії, лише 12% респондентів назвали США близьким союзником. Натомість 36% опитаних заявили, що сприймають Сполучені Штати як загрозу для Європи. В цьому ж дослідженні, Китай назвали загрозою 29% європейців.

Таким чином, у шести країнах ЄС рівень недовіри до США виявився вищим, ніж до КНР. На національному рівні Вашингтон випередив Китай за рівнем сприйняття загрози у чотирьох країнах: Іспанії, Італії, Бельгії та Німеччині. Але у Франції та Польщі респонденти все ж частіше вважають більш небезпечним саме Китай.

Найбільш критичне ставлення до США зафіксували в Іспанії. Там 51% опитаних заявили, що Вашингтон становить загрозу для Європи. В Італії такої думки дотримуються 46% респондентів, у Бельгії — 42%, у Франції — 37%, а в Німеччині — 30%. Польща найбільше виділяється на цьому фоні, адже через безпосередню близькість до Росії та війну в Україні поляки продовжують розглядати союз зі США як ключову гарантію безпеки. Лише 13% поляків назвали США загрозою.

Попри це, більшість європейців вважає головним ворогом Росію. 70% учасників опитування назвали її загрозою для Європи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив про розкол між США та НАТО і назвав ключову причину.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС відреагували на погрози Росії та пояснили, що означатиме напад Москви.



Джерело: https://www.politico.eu/article/poll-eu-countries-us-bigger-threat-than-china/
