В Германии ответили Зеленскому на вопрос назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что договоренность о конкретной дате вступления Украины в Европейский Союз возможна. Таким образом, Берлин впервые на уровне правительства фактически признал допустимость требования Киева по определению четких временных рамок членства Украины в ЕС.

Борис Писториус. Фото из открытых источников

Писториус перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе пообщался с журналистами, которые его спросили о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер подчеркнул, что членство в ЕС является элементом архитектуры безопасности страны, а потому Киев нуждается в определенной дате вступления.

"Конкретная дата всегда возможна", – отметил Писториус.

В то же время, он подчеркнул, что такое решение требует отдельных переговоров и не может приниматься спонтанно.

"Какой она должна быть? Об этом нужно вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", — добавил министр.

Ранее канцлер Германии заявлял, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года нереалистично. Однако Берлин не исключал возможность согласования другой даты в рамках переговорного процесса. Зеленский в свою очередь заявлял, что Украина планирует технически подготовиться к вступлению к 2027 году. По его словам, "мы сделаем все, чтобы быть готовы. Но я хочу конкретную дату".

