У Німеччині відповіли Зеленському на питання назвати конкретну дату вступу України до ЄС

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив, що домовленість про конкретну дату вступу України до Європейського Союзу є можливою. Таким чином Берлін уперше на рівні уряду фактично визнав припустимість вимоги Києва щодо визначення чітких часових рамок членства України в ЄС.

Борис Пісторіус. Фото з відкритих джерел

Пісторіус перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі поспілкувався з журналістами, які його запитали щодо нещодавньої заяви президента України Володимира Зеленського. Український лідер наголосив, що членство в ЄС є елементом безпекової архітектури країни, а тому Київ потребує визначеної дати вступу.

"Конкретна дата завжди можлива", — зазначив Пісторіус.

Водночас він підкреслив, що таке рішення потребує окремих переговорів і не може ухвалюватися спонтанно.

"Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", — додав міністр.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є нереалістичним. Однак Берлін не виключав можливості погодження іншої дати в межах переговорного процесу. Зеленський своєю чергою заявляв, що Україна планує технічно підготуватися до вступу до 2027 року. За його словами, "ми зробимо все, щоб бути готовими. Але я хочу конкретну дату".

