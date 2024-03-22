В Латвии рассказали, на какой шаг должен пойти ЕС, если хочет победы Украины

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Кравцев Сергей
Странам ЕС придется в конце концов принять волевое решение и конфисковать российские активы, если Евросоюз хочет, чтобы Украина победила в ожесточенной войне с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Politico" заявил глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс.
Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, Запад должен перестать беспокоиться о финансовых и юридических последствиях изъятия доходов от замороженных активов России для вооружения Украины.
Мартиньш Казакс пояснил, что вопрос заключается в том, взимаете ли вы налоги со своих граждан или используете активы агрессора.
Он добавил, что поддержка украинских военных усилий не противоречит узкой главной цели Европейского центробанка по поддержанию ценовой стабильности и влиянию цен на энергоносители на инфляционный всплеск за последние два года.
Читайте также на портале "Комментарии" — саммит глав государств и правительств ЕС договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка для вооружения Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало — три страны Евросоюза против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ.
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