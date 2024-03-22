В Латвии рассказали, на какой шаг должен пойти ЕС, если хочет победы Украины

Странам ЕС придется в конце концов принять волевое решение и конфисковать российские активы, если Евросоюз хочет, чтобы Украина победила в ожесточенной войне с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Politico" заявил глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс.

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, Запад должен перестать беспокоиться о финансовых и юридических последствиях изъятия доходов от замороженных активов России для вооружения Украины.

"Конечно, средства агрессора должны быть использованы. В геополитическом смысле украинцам нужны деньги, и мы должны их предоставить — это в наших общих интересах", — отметил Казакс.

Мартиньш Казакс пояснил, что вопрос заключается в том, взимаете ли вы налоги со своих граждан или используете активы агрессора.

"Если война будет долгой, кровопролитной и чрезвычайно дорогой, в один момент вам придется зайти в активы", — подчеркнул глава центробанка Латвии.

Он добавил, что поддержка украинских военных усилий не противоречит узкой главной цели Европейского центробанка по поддержанию ценовой стабильности и влиянию цен на энергоносители на инфляционный всплеск за последние два года.

Читайте также на портале "Комментарии" — саммит глав государств и правительств ЕС договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка для вооружения Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — три страны Евросоюза против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ.



