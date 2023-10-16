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В Молдове назвали крайний срок вступления в ЕС

Президент Молдовы Санду озвучила год, к которому страна будет членом Европейского Союза.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ожидает вступление Молдовы в ЕС до 2030 года. Кроме того, лидер Молдовы подчеркнула, что надеется присоединиться к Европейскому Союзу раньше этой даты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В Молдове назвали крайний срок вступления в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Ожидается, что Еврокомиссия обнародует отчет в ноябре, где будет дана оценка Молдове, а также Украине по программе выполнения предварительно поставленных задач. Согласно источникам в ЕС Молдова должна получить положительные оценки, а президент Майя Санду ожидает скорого вступления в Евросоюз.


"Я надеюсь, что Молдова будет готова раньше 2030 года, но это тоже крайний срок, который мы установили для себя", — заявила Майя Санду и добавила, что надеется на совместное вступление Молдовы и Украины в ЕС.

Президент Молдовы также отреагировала на ситуацию с непризнанной республикой Приднестровья, которая находится на территории Молдовы. Санду считает, что для разрешения приднестровского конфликта нужно идти мирным путем. По ее словам, Молдова может стать членом ЕС двумя шагами.

"Я считаю, что мы должны рассмотреть возможность интеграции Молдовы в ЕС в два этапа. Сначала правый берег Днестра, затем левый берег Днестра", – сказала Санду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Молдовы Майя Санду критикует российскую агрессию против Украины и Молдовы.

Также "Комментарии" писали, что Молдова полностью отказалась от российского газа. По словам премьер-министра Молдовы Дорина Речана, теперь страна перестала зависеть от российского ресурса.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/moldova-sandu-intervyu-ukrayina-chlenstvo-yees-enerhetyka/32639578.html
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