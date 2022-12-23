В Немецких спецслужбах обнаружили шпиона, который мог работать на Россию

Сотрудника немецкой службы внешней разведки BND подозревают в передаче гостайны российским службам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

В Германии арестовали возможного русского шпиона. Фото из открытых источников

Российский диктатор, сам связанный со спецслужбами РФ, прежде всего КГБ, боится, что проигрывает войну в Украине, поэтому использует различные невоенные средства для улучшения своих позиций. Среди самых популярных это дезинформация, кибератаки и российские шпионы, которые проникают в политику, бизнес или спецслужбы других стран.

"Разоблачение предполагаемого двойного агента показывает широкой общественности, что Москва ведет тайную войну далеко по линии фронта с Украиной. По этой причине Германия должна помнить девиз НАТО: бдительность — цена свободы", — пишет издание.

Немецкие службы не раскрывают никаких подробностей о задержании предполагаемого российского шпиона, работавшего в структуре BND.

"В этом случае особенно важны осторожность и осмотрительность", – сказал глава BND Бруно Каль.

Немецкое издание отмечает, что пока неизвестны масштабы предательства шпиона, а сам подозреваемый доставлен в следственный суд. Как отмечает издание, после прихода к власти Путина "Россия стала государством спецслужб".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия скрывает российских шпионов в посольстве.

Также "Комментарии" писали о российском шпионе, которого разоблачили спецслужбы Вены . Человек, который не имел работы и жил на государственную помощь, покупал имения за границей и ездил несколько десятков раз за границу за последние несколько лет, побывал в России, Грузии, Беларуси и других странах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!