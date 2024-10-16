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В Нидерландах предложили наказание для Венгрии за лояльность к Кремлю

Нидерланды предлагают исключить Венгрию из Шенгена из-за неконтролируемого въезда россиян

сегодня, 14:10
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Slava Kot

Оппозиционные партии Нидерландов, D66 и CDA, призвали к временному исключению Венгрии из Шенгенской зоны из-за неконтролируемого въезда российских граждан. По словам депутатов, без должной проверки россияне могут беспрепятственно путешествовать по Европе, что повышает риск шпионажа и диверсий.

В Нидерландах предложили наказание для Венгрии за лояльность к Кремлю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Обращаясь к премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, депутаты D66 и CDA предложили инициировать процедуру приостановления членства Венгрии в Шенгенской зоне до момента введения усиленного контроля на границах. Это решение предусматривает возобновление паспортного контроля на границах с Венгрией, что усложнит свободное передвижение людей и товаров.

Депутат Ян Патернотте из D66 заявил, что действия Венгрии ставят под угрозу безопасность Евросоюза. Он отметил, что упрощение въезда россиян может способствовать проникновению в ЕС российских шпионов. По его мнению, необходимо принять срочные меры, поскольку "время для разговоров с Венгрией истекло".

"Пока Венгрия расстилает красную дорожку для российских трудовых иммигрантов, над которыми нет никакого контроля, такие меры необходимы", – отметил политик.

Запрос на исключение Венгрии из Шенгена возник после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву, когда Будапешт упростил визовые требования для россиян и белорусов. Это решение вызвало критику со стороны стран ЕС. Европейская комиссия запросила подробные объяснения по этому шагу, а группа из 67 депутатов Европарламента обратилась с требованием принять ограничительные меры против Венгрии.

В августе министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии направили совместное письмо комиссару ЕС по вопросам внутренних дел, выражая обеспокоенность смягчением визового режима для граждан России и Беларуси. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подверг критике такую реакцию со стороны ЕС и заявил, что они "продолжают кампанию лжи" против Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана раскритиковали в Европарламенте. Затем венгерский лидер прокомментировал ситуацию, которую назвал культурным шоком.

Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия подала в суд на Венгрию.



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Источник: https://nos.nl/artikel/2540805-cda-en-d66-hongarije-tijdelijk-uit-schengen-weren-vanwege-dreiging-russen
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