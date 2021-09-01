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Главная Новости Мир ЕС В одной из европейских стран уберут из больниц невакцинированных работников
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В одной из европейских стран уберут из больниц невакцинированных работников

В Греции запретят выходить на работу невакцинированным медикам

сегодня, 13:21
Автор:

Лилия Боровая

В одной из европейских стран уберут из больниц невакцинированных работников

Запрет работать невакцинированным, фото из открытых источников

В Греции со 2 сентября будет отстранен от работы весь персонал медицинских учреждений, который до сих пор не сделал прививку против коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной солидарности Греции.

Согласно Постановлению, которое начнет действовать с завтрашнего дн, работать в медицинских учреждениях смогут только те, кто вакцинировался от COVID или уже переболел им в течение последних шести месяцев. Данное правило касается не только врачей, но и немедицинского персонала медицинских учреждений.

Минздрав Греции решился на такие действия, несмотря на угрозу потерять около 10 тыс. медицинских работников. Тем не менее, в Министерстве выразили уверенность в том, что недостаток кадров пациенты на себе не почувствуют.

Неделю назад всей Грецией прокатилась волна протестов против принудительной вакцинации медицинских работников от коронавирусной болезни.

Отметим, что от коронавируса в Греции вакцинировались почти 90% врачей и около 80% медсестер, а у невакцинированного персонала, который не хочет остаться без работы, еще есть шанс сделать прививку сегодня.

Напомним, что после прививки от COVID вакциной AstraZeneca умер известный греческий стилист Насос Катрис. Медики, которые забирали тело стилиста в морг, сделали предположение, что смерть мужчины могла наступить в результате побочных эффектов от препарата.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Греции возвели сорока-километровую стену на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию граждан из стран Ближнего Востока. Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что Греция способна сдержать неконтролируемое движение мигрантов.


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Источник: https://www.moh.gov.gr/
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