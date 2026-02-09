logo

В одной из стран ЕС поддержали нелегальную переправку украинцев через границу
commentss НОВОСТИ Все новости

В одной из стран ЕС поддержали нелегальную переправку украинцев через границу

В Будапеште обратили внимание, что множество мужчин в Украине отчаянно пытаются бежать из страны

9 февраля 2026, 08:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддерживает нелегальную переправку украинских мужчин через границу, поскольку, как он считает, мобилизация в Украине мешает завершить развязанную РФ войну. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Венгрии написал у себя в Facebook.

В одной из стран ЕС поддержали нелегальную переправку украинцев через границу

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

В контексте этих высказываний Сийярто вспомнил случай с задержанием в Украине венгерского мужчины, который пытался помочь пяти украинским мужчинам бежать в Венгрию.

Он рассказал, что венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.

"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, насильственный призыв нужно немедленно прекратить", – убежден глава МИД Венгрии.

В своем сообщении он также упомянул о многих украинских мужчинах, которые, по его словам, "отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти".

При этом он указал, что украинская Госпогранслужба "использует все средства", чтобы задерживать нарушителей.

Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1425614149031874&id=100047499063575
