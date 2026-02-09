В одній із країн ЄС підтримали нелегальне переправлення українців через кордон

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як вважає, мобілізація в Україні заважає завершити розв'язану РФ війну. Як передає портал "Коментарі", про це глава МЗС Угорщини написав у себе у Facebook.

Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел

У контексті цих висловлювань Сійярто згадав випадок із затриманням в Україні угорського чоловіка, який намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам тікати до Угорщини.

Він розповів, що угорське консульство у Берегові негайно надало затриманому консульський захист та допомагає йому в ході розслідування.

"Цей випадок також чітко показує: війну треба закінчити якнайшвидше, насильницький заклик потрібно негайно припинити", – переконаний глава МЗС Угорщини.

У своєму повідомленні він також згадав багатьох українських чоловіків, які, за його словами, "відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправки на фронт і ймовірної смерті".

При цьому він зазначив, що українська Держприкордонслужба "використовує усі кошти", щоб затримувати порушників.

