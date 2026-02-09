В одній із країн ЄС підтримали нелегальне переправлення українців через кордон

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як вважає, мобілізація в Україні заважає завершити розв'язану РФ війну. Як передає портал "Коментарі", про це глава МЗС Угорщини написав у себе у Facebook.
Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел
У контексті цих висловлювань Сійярто згадав випадок із затриманням в Україні угорського чоловіка, який намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам тікати до Угорщини.
Він розповів, що угорське консульство у Берегові негайно надало затриманому консульський захист та допомагає йому в ході розслідування.
У своєму повідомленні він також згадав багатьох українських чоловіків, які, за його словами, "відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправки на фронт і ймовірної смерті".
При цьому він зазначив, що українська Держприкордонслужба "використовує усі кошти", щоб затримувати порушників.
Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погодився з оцінкою глави МЗС України Андрія Сибіги з приводу того, що саме Будапешт наразі залишається головною політичною перешкодою на шляху України до членства в Європейському Союзі. Проте згода угорського дипломата супроводжувалася різкою та скандальною заявою.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна "ставить під загрозу суверенітет" Угорщини: Орбан зробив нову гучну заяву.