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В Венгрии отреагировали на резкую критику Польши из-за заявлений Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна долго терпела провокации и лицемерие со стороны Польши.

сегодня, 10:05
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Slava Kot

Польша подвергла критике Венгрию за заявления Виктора Орбана, который обвинил Варшаву в лицемерии и покупке российской нефти. На критику поляков отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, считающий, что Польша так реагирует, потому что "правда в глаза колет".

В Венгрии отреагировали на резкую критику Польши из-за заявлений Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский опроверг слова Орбана, что Венгрия ведет бизнес с Россией, а также призвал Будапешт выйти из ЕС, если страна не нравится быть членом организации. На эти слова отреагировал глава венгерского МИД Петер Сиярто, считающий, что резкая реакция поляков свидетельствует якобы о правильности слов Орбана.

"Государственный секретарь иностранных дел Польши резко отреагировал на вчерашнее выступление в Беилле-Тушнаде. Реакция доказывает правду выражения, которое говорит: правда в глаза колет", — сказал Сиярто.

По словам Сиярто, Венгрия "долго терпела провокации и лицемерие" со стороны Польши, но теперь бокал переполнен.

"Пока нынешнее польское правительство судит и обвиняет нас за то, что мы импортируем нефть из России, крайне необходимую для работы страны, если мы хорошо посмотрим на список покупателей одной из крупнейших российских компаний, мы точно найдем там поляков", — заявил Сиярто.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Польшу в лицемерии. По словам Орбана, поляки критикуют Будапешт за сотрудничество с Россией, но сами покупают российскую нефть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерская критика в сторону Украины и стран ЕС усилилась после того, как Киев прекратил транзит российской нефти в Венгрию, которая зависима от российского ресурса и за более чем два года войны не нашла альтернатив.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС указывают, что из-за Венгрии потеряли надежду на разблокировку денег на помощь Украине.



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