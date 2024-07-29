В Венгрии отреагировали на резкую критику Польши из-за заявлений Орбана

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Slava Kot
Польша подвергла критике Венгрию за заявления Виктора Орбана, который обвинил Варшаву в лицемерии и покупке российской нефти. На критику поляков отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, считающий, что Польша так реагирует, потому что "правда в глаза колет".
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников
Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский опроверг слова Орбана, что Венгрия ведет бизнес с Россией, а также призвал Будапешт выйти из ЕС, если страна не нравится быть членом организации. На эти слова отреагировал глава венгерского МИД Петер Сиярто, считающий, что резкая реакция поляков свидетельствует якобы о правильности слов Орбана.
По словам Сиярто, Венгрия "долго терпела провокации и лицемерие" со стороны Польши, но теперь бокал переполнен.
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Польшу в лицемерии. По словам Орбана, поляки критикуют Будапешт за сотрудничество с Россией, но сами покупают российскую нефть.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерская критика в сторону Украины и стран ЕС усилилась после того, как Киев прекратил транзит российской нефти в Венгрию, которая зависима от российского ресурса и за более чем два года войны не нашла альтернатив.
Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС указывают, что из-за Венгрии потеряли надежду на разблокировку денег на помощь Украине.
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