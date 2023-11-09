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В Венгрии рассказали, что произойдет с ЕС, если присоединить Украину и призвали одуматься

Венгрия испугалась членства Украины в Евросоюзе из-за войны России

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Будапешт считает, что Украина не может стать членом Европейского Союза, пока на ее территории есть незавершенные конфликты с Россией. Это якобы "привнесет войну в блок". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Portfolio".

В Венгрии рассказали, что произойдет с ЕС, если присоединить Украину и призвали одуматься

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии заявил, что в результате вступления Украины война "войдет в Евросоюз, чего никто не хочет", поэтому страна якобы не может быть принята в ЕС до наступления мира.


Сийярто обвинил Украину в том, что в нашей стране "нарушают принципы Евросоюза, которые касаются национальных меньшинств".

"Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах о вступлении с Украиной", — добавил он.

При этом глава МИД Венгрии поддержал обсуждение будущей политики Евросоюза в отношении Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина предложила Венгрии решение спорных вопросов для разблокирования членства в ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит дальнейшие шаги в рамках евроинтеграции после заключения Еврокомиссии – законодательную работу, усиление институций государства. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба акцентировал, что именно Украина вывела Европейский Союз, который отказывался расширяться, из комы. Между тем, как минимум, два государства-члена ЕС уже заявили, что будут блокировать евроинтеграцию нашей страны, если та не выполнит их условий. Венгрия требует от Украины выполнения требований о языке и образования для национальных меньшинств. А Польша – решение проблемы эксгумации останков поляков на украинской территории (жертвы Волынской трагедии, которую поляки называют "Волынской резней"). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные заявления и европерспективы Украины.




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Источник: https://www.portfolio.hu/global/20231108/elmondta-szijjarto-mit-gondol-a-magyar-kormany-ukrajna-europai-unios-tagsagarol-650419
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