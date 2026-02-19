logo

В Венгрии выставили Украине новый ультиматум: чем теперь угрожают в Орбана

Правительство Виктора Орбана рассматривает прекращение экспорта электроэнергии и газа в Украину из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

19 февраля 2026, 14:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Венгрия заявила о возможности прекращения экспорта электроэнергии и природного газа в Украину, если Киев не возобновит транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

В Венгрии выставили Украине новый ультиматум: чем теперь угрожают в Орбана

Гергей Гуйяш. Фото из открытых источников

Гергей Гуйяш на правительственной пресс-конференции заявил, что Будапешт рассматривает "дальнейшие контрмеры", если украинская сторона не изменит своей позиции по поставкам российской нефти. Накануне Венгрия уже объявила об остановке поставок дизельного топлива в Украину, однако теперь предъявляет ультимативные требования по электричеству и газу.

"Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод "Дружба" на основании ложных аргументов", – заявил Гуйяш.

В Будапеште считают, что закрытие нефтепровода наносит ущерб интересам Венгрии и Словакии и является политическим решением Киева. Также Гуйяш добавил, что, по его мнению, единство Европейского Союза больше всего испытывается не войной России против Украины, а другими кризисами, в частности из-за мигрантов.

Отметим, что Киев сообщил об остановке нефтепровода "Дружба" из-за российской атаки, произошедшей на объект в январе этого года. Однако, Братислава и Будапешт обвиняют Украину в прекращении поставок российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Словакии Роберт Фицо выдвинул ультиматум Зеленскому из-за остановки транзита нефти из России и угрожает перестать продавать электроэнергию Украине.

Также "Комментарии" писали, что ЕС оказывает давление на Украину через Венгрию и Словакию.



Источник: https://telex.hu/belfold/2026/02/19/kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-god-dizelexport
