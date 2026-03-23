Венгерский министр просил Россию помочь союзникам на выборах в Словакии: детали

Оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани обнародовал стенограмму разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД России Сергеем Лавровым, в которой, по его словам, речь шла о возможной поддержке союзников Будапешта на парламентских выборах в Словакии.

Петер Сийярто и Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Стенограмма была опубликована на странице журналиста в Facebook. Согласно обнародованному документу, разговор состоялся накануне словацких выборов в феврале 2020 года.

В ней Сийярто якобы обратился к Лаврову с просьбой оказать содействие победе политической силы, связанной с тогдашним премьер-министром Петером Пеллегрини. На тот момент он представлял социал-демократическую партию, ранее связанную с политиком Робертом Фицо, нынешним главой правительства Словакии.

"В Словакии пройдут выборы, и для нас очень важно, чтобы коалиция там продолжила свое существование. Я понимаю, что это может звучать странно из уст венгерских консерваторов, но мы надеемся на победу социал-демократов, поскольку они единственная рациональная сила в словацкой политике, которая действует без иностранного влияния", — сказал Сийярто Лаврову.

Также в разговоре упоминалось о желании организовать короткую встречу между словацким и российским премьерами, которая могла бы положительно отразиться на избирательной кампании. Согласно тексту, Лавров ответил, что передаст эту просьбу руководству России.

Однако дальнейшее развитие событий показало другой результат. На выборах 2020 года партия Пеллегрини не смогла сохранить власть и оказалась в оппозиции, а союзная политическая сила не преодолела проходной барьер в парламент. Тем не менее, политическая карьера Пеллегрини продолжилась и в 2024 году он стал президентом Словакии.

По словам Пани, запись разговора была получена службой национальной безопасности одной из стран Европейского Союза.

