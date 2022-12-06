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Венгрия близка к кризису. Глава центрбанка страны критикует Орбана

Руководитель банка Венгрии критикует премьер-министра Виктора Орбана и его правительство. Дьордь Матольчи считает, что Венгрия является одной из самых уязвимых стран мира.

6 декабря 2022, 13:20 comments1829
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Автор:

Slava Kot

Венгрия близка к кризису, утверждает глава Национального банка Венгрии Дьордь Матольчи. С резкой критикой в адрес правительства Виктора Орбана он выступил на заседании парламентского комитета по экономическим вопросам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерское информационное агентство Napi.

Венгрия близка к кризису. Глава центрбанка страны критикует Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Матольчи представил комитету отчет центрального банка Венгрии за 2021 год, фрагменты его заявлений опубликовали в соцсетях парламентарии, участвовавшие в заседании комитета.

Президент Национального банка Венгрии заявил, что Венгрия является "четвертой-пятой наиболее уязвимой страной в мире" и "одной из последних в Европейском Союзе по производительности".

Дьордь Матольчи сообщил, что Венгрия в следующем году столкнется с одной из крупнейших инфляций в ЕС. В то же время глава центробанка сказать, что инфляция не является следствием санкций или войны, ведь она растет с лета 2021 года из-за роста цен на энергоносители.

"Венгрия имеет второй по величине дефицит в ЕС после Румынии, а в следующем году инфляция будет самой высокой среди стран-членов и составит около 15-18%", — утверждает глава Национального банка Венгрии Дьордь Матольчи.

Матольчи критиковало правительство Виктора Орбана, утверждая, что во многом экономические проблемы являются результатом его решений.

"Венгрия – единственная страна, которая использует больше бензина и дизельного топлива, чем до энергетического кризиса", – заявил Матольчи.

Дьордь Матольчи считает, что действия Виктора Орбана ведут Венгрию к кризису.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном заявлении венгерского политика, выступающего против ограничения цена на российскую нефть и таким образом якобы защищающего экономику страны.

Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия ставит на место Венгрию.



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Источник: https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/matolcsy-gyorgy-mnb-energiaar-arsapka-szocializmus-kormanykritika.764267.html
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