Венгрия близка к кризису. Глава центрбанка страны критикует Орбана

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Slava Kot
Венгрия близка к кризису, утверждает глава Национального банка Венгрии Дьордь Матольчи. С резкой критикой в адрес правительства Виктора Орбана он выступил на заседании парламентского комитета по экономическим вопросам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерское информационное агентство Napi.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Матольчи представил комитету отчет центрального банка Венгрии за 2021 год, фрагменты его заявлений опубликовали в соцсетях парламентарии, участвовавшие в заседании комитета.
Президент Национального банка Венгрии заявил, что Венгрия является "четвертой-пятой наиболее уязвимой страной в мире" и "одной из последних в Европейском Союзе по производительности".
Дьордь Матольчи сообщил, что Венгрия в следующем году столкнется с одной из крупнейших инфляций в ЕС. В то же время глава центробанка сказать, что инфляция не является следствием санкций или войны, ведь она растет с лета 2021 года из-за роста цен на энергоносители.
Матольчи критиковало правительство Виктора Орбана, утверждая, что во многом экономические проблемы являются результатом его решений.
Дьордь Матольчи считает, что действия Виктора Орбана ведут Венгрию к кризису.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном заявлении венгерского политика, выступающего против ограничения цена на российскую нефть и таким образом якобы защищающего экономику страны.
Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия ставит на место Венгрию.
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