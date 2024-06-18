logo

BTC/USD

65591.92

ETH/USD

3434.35

LTC/USD

73.39

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Орбану предложили сделку по Украине: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбану предложили сделку по Украине: подробности

По информации FT, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте хочет стать новым генсеком НАТО, поэтому предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану сделку

сегодня, 10:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, если его назначат генеральным секретарем военного альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Орбану предложили сделку по Украине: подробности

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По информации издания, накануне Рютте и Орбан провели встречу в кулуарах ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер-министр Нидерландов пообещал, что при нем Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности НАТО в поддержку Украины и за пределами территории членов альянса, сообщили два человека, осведомленные о ходе обсуждения.

Представитель Рютте заявил, что вечером в понедельник у них с Орбаном состоялся "хороший разговор", и в первую очередь обсуждались итоги встречи, состоявшейся на прошлой неделе между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и венгерским премьер-министром.

"Премьер-министр Рютте подтвердит премьер-министру Орбану в письменном виде то, что они обсудили. Это был хороший и открытый разговор, и оба договорились сосредоточиться на будущем", — заявил пресс-секретарь.

Отметим, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост 1 октября 2024 года. До этого времени в Альянсе должны определиться, кто его заменит.

На данный момент главным претендентом на должность генсека НАТО является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Столтенберг рассказал, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/44ce139a-0e26-478c-bd6e-2801c464e308
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости