logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Венгрия перекрывает дизель для Украины: Будапешт выдвигает жесткое условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия перекрывает дизель для Украины: Будапешт выдвигает жесткое условие

Снабжение возобновят только после запуска нефтепровода «Дружба», который остановился из-за решения Киева

18 февраля 2026, 16:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину до момента возобновления транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто после заседания правительства.

Венгрия перекрывает дизель для Украины: Будапешт выдвигает жесткое условие

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

По его словам, поставки нефти в Венгрию через нефтепровод до сих пор не возобновлены "по решению Украины", что он назвал политическим шагом.

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть снова не начнет поступать через Дружбу", – подчеркнул глава МИД.

Сийярто заверил, что Будапешт пока не испытывает острой угрозы: стратегических запасов нефти стране хватит примерно на 96 дней. В то же время, венгерская энергетическая компания MOL уже заказала первые партии российской нефти, которые планируют доставлять морским путем через Хорватию.

Нефтепровод "Дружба" является ключевым маршрутом поставки российского сырья в Центральную Европу. После остановки транзита вопрос энергетической безопасности снова оказался в центре политического напряжения между Будапештом и Киевом.

С начала полномасштабной войны Венгрия не демонстрирует готовность отказаться от российских энергоносителей и продолжает сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Решение об остановке дизельных поставок может стать новым этапом в сложных отношениях между двумя странами и усилить дискуссию по энергетической зависимости региона.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба", в чем он обвинил Украину, стране придется использовать стратегические резервы. Соответствующее заявление Орбан сделал в соцсетях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://index.hu/gazdasag/2026/02/18/szijjarto-peter-kormanyules-ukrajna-baratsag-koolajvezetek-villamos-energia-korlatozas/
Теги:

Новости

Все новости