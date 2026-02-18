Венгрия перекрывает дизель для Украины: Будапешт выдвигает жесткое условие

Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину до момента возобновления транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто после заседания правительства.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

По его словам, поставки нефти в Венгрию через нефтепровод до сих пор не возобновлены "по решению Украины", что он назвал политическим шагом.

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть снова не начнет поступать через Дружбу", – подчеркнул глава МИД.

Сийярто заверил, что Будапешт пока не испытывает острой угрозы: стратегических запасов нефти стране хватит примерно на 96 дней. В то же время, венгерская энергетическая компания MOL уже заказала первые партии российской нефти, которые планируют доставлять морским путем через Хорватию.

Нефтепровод "Дружба" является ключевым маршрутом поставки российского сырья в Центральную Европу. После остановки транзита вопрос энергетической безопасности снова оказался в центре политического напряжения между Будапештом и Киевом.

С начала полномасштабной войны Венгрия не демонстрирует готовность отказаться от российских энергоносителей и продолжает сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Решение об остановке дизельных поставок может стать новым этапом в сложных отношениях между двумя странами и усилить дискуссию по энергетической зависимости региона.

