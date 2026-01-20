Венгрия выступила против позиции ЕС по Гренландии: детали

Венгрия не присоединится к общей позиции Европейского Союза по ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, отметив, что Будапешт не считает этот вопрос сферой ответственности ЕС и рассматривает его как двустороннее дело между заинтересованными сторонами.

Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Выступая на пресс-конференции в Праге, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не видит оснований для коллективной реакции Евросоюза на заявления президента США Дональда Трампа по поводу будущего Гренландии. Именно поэтому Будапешт не будет поддерживать общие заявления или решения ЕС по этому вопросу.

"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, который может быть решен исключительно путем переговоров между сторонами. Это не дело Европейского Союза", – заявил Сийярто.

По его словам, такая позиция Венгрии уже была официально озвучена на заседании постоянных представителей государств-членов ЕС.

Заявление Венгрии прозвучало на фоне роста напряженности вокруг Гренландии. 17 января Дональд Трамп сообщил о намерении ввести торговые пошлины против стран, которые не поддержат его претензии на остров. Кроме того, он публично обвинил Данию в недостаточной реакции на возможные российские угрозы в регионе.

Большинство стран Европейского Союза в ответ выразили поддержку Дании, отмечая важность сохранения европейского единства и международного права.

