Угорщина виступила проти позиції ЄС щодо Гренландії: деталі

Угорщина не приєднається до спільної позиції Європейського Союзу щодо ситуації навколо Гренландії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, наголосивши, що Будапешт не вважає це питання сферою відповідальності ЄС і розглядає його як двосторонню справу між зацікавленими сторонами.

Петер Сійярто. Фото з відкритих джерел

Виступаючи на пресконференції в Празі, глава угорського МЗС Петер Сійярто підкреслив, що Угорщина не бачить підстав для колективної реакції Євросоюзу на заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього Гренландії. Саме тому Будапешт не підтримуватиме жодних спільних заяв або рішень ЄС із цього питання.

"Ми вважаємо, що це двостороннє питання, яке може бути вирішене виключно шляхом переговорів між сторонами. Це не справа Європейського Союзу", — заявив Сійярто.

За його словами, така позиція Угорщини вже була офіційно озвучена під час засідання постійних представників держав-членів ЄС.

Заява Угорщини пролунала на тлі зростання напруженості довкола Гренландії. 17 січня Дональд Трамп повідомив про намір запровадити торговельні мита проти країн, які не підтримають його претензії щодо острова. Крім того, він публічно звинуватив Данію у недостатній реакції на можливі російські загрози в регіоні.

Більшість країн Європейського Союзу у відповідь висловили підтримку Данії, наголошуючи на важливості збереження європейської єдності та міжнародного права.

