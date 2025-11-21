"Виткоффу нужен психиатр": европейцы шокированы пунктами мирного плана Трампа

Европейские лидеры недовольны после появления новых деталей мирного плана США, разработанного командой Дональда Трампа. Документ из 28 пунктов, предусматривающий привлечение замороженных российских активов и существенные уступки Кремлю, вызвал резкую реакцию европейских дипломатов, опасающихся, что план может разрушить усилия ЕС по поддержке Украины в критический момент войны.

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

В течение месяцев Брюссель пытался согласовать механизм использования около 140 млрд евро российских замороженных активов, преимущественно заблокированных в Бельгии. Эти ресурсы рассматриваются как ключевой источник финансирования для Украины, который уже в начале следующего года может столкнуться с дефицитом средств. Европейская идея предусматривает предоставление Киеву кредита, который будет погашен только в том случае, если Россия согласится выплатить репарации.

Однако американский план предлагает другое, а именно использование тех же российских активов для послевоенной реконструкции под руководством США, с прибылью в размере 50% для Вашингтона. Именно эта деталь вызвала наибольшее негодование в ЕС.

"Европейцы истощают себя, пытаясь найти решение, которое поможет Украине, а Трамп хочет извлечь из этого прибыль", — цитирует Politico свой дипломатический источник.

Еще один европейский чиновник с резкостью отметил, что "Виткоффу нужен психиатр", намекая на неприемлемость предложенных условий в мирном плане США, над которым он работал, в том числе с привлечением представителя Путина Кирилла Дмитриева.

Опасения усугубляются тем, что Бельгия, где сохраняется большинство активов, и так неохотно поддерживает рисковую схему, потому что опасается российских претензий. Теперь же американское предложение может окончательно усложнить достижение консенсуса среди 27 стран ЕС.

