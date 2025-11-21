"Віткоффу потрібен психіатр": європейці шоковані пунктами мирного плану Трампа

Європейські лідери невдоволені після появи нових деталей мирного плану США, розробленого командою Дональда Трампа. Документ із 28 пунктів, який передбачає залучення заморожених російських активів та суттєві поступки Кремлю, викликав різку реакцію європейських дипломатів, які побоюються, що план може зруйнувати зусилля ЄС із підтримки України у критичний момент війни.

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Протягом місяців Брюссель намагався узгодити механізм використання близько 140 млрд євро російських заморожених активів, які переважно заблоковані в Бельгії. Ці ресурси розглядаються як ключове джерело фінансування для України, яка вже на початку наступного року може зіткнутися з дефіцитом коштів. Європейська ідея передбачає надання Києву кредиту, який буде погашено лише у випадку, якщо Росія погодиться виплатити репарації.

Однак американський план пропонує інше, а саме використання тих самих російських активів для післявоєнної реконструкції під керівництвом США, з прибутком у розмірі 50% для Вашингтона. Саме ця деталь викликала найбільше обурення в ЄС.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти рішення, яке допоможе Україні, а Трамп хоче отримати з цього прибуток", — цитує Politico своє дипломатичне джерело.

Ще один європейський високопосадовець із різкістю зазначив, що "Віткоффу потрібен психіатр", натякаючи на неприйнятність запропонованих умов у мирному плані США, над яким він працював, зокрема з залученням представника Путіна Кирила Дмитрієва.

Побоювання посилюються тим, що Бельгія, де зберігається більшість активів, і так неохоче підтримує ризикову схему, адже побоюється російських претензій. Тепер же американська пропозиція може остаточно ускладнити досягнення консенсусу серед 27 країн ЄС.

