logo

BTC/USD

105370

ETH/USD

3554.43

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Время на помощь Украине уходит: какой план ЕС зашел в тупик
commentss НОВОСТИ Все новости

Время на помощь Украине уходит: какой план ЕС зашел в тупик

Politico пишет о том, что переговоры между Еврокомиссией и правительством Бельгии по замороженных активах РФ для Украины не увенчались успехом

11 ноября 2025, 07:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские усилия задействовать замороженные российские активы для поддержки Украины фактически зашли в тупик из-за позиции Бельгии, однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил ЕС, что он тоже готов разрушить все надежды украинцев, заблокировав этот план. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.

Время на помощь Украине уходит: какой план ЕС зашел в тупик

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что требования Бельгии о финансовых гарантиях от столиц ЕС по этому кредиту стали центральной проблемой этой инициативы. Два осведомленных об итогах переговоров источника сообщили изданию, что высокопоставленные представители Еврокомиссии не смогли убедить бельгийское руководство поддержать план.

Затем Фицо вмешался в ситуацию, что еще больше усложнило стремление блока пополнить украинский военный бюджет до того, как он опустеет весной, подчеркивают журналисты. 

"Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные нужды Украины", — отметил Фицо словацкому общественному вещателю STVR.

Журналисты подчеркивают, заявления Фицо указывают на юридический вызов, с которым сталкивается Еврокомиссия, пытаясь нивелировать угрозу вето со стороны дружественных Кремлю стран ЕС по вопросу российских санкций – это также ключевое требование Бельгии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам в качестве рычага переговоров. Об этом глава Белого дома заявил с борта самолета Air Force One.

Также издание "Комментарии" сообщало – замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/russian-assets-eu-ukraine-euroclear-funding-robert-fico/
Теги:

Новости

Все новости