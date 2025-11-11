Время на помощь Украине уходит: какой план ЕС зашел в тупик

Европейские усилия задействовать замороженные российские активы для поддержки Украины фактически зашли в тупик из-за позиции Бельгии, однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил ЕС, что он тоже готов разрушить все надежды украинцев, заблокировав этот план. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что требования Бельгии о финансовых гарантиях от столиц ЕС по этому кредиту стали центральной проблемой этой инициативы. Два осведомленных об итогах переговоров источника сообщили изданию, что высокопоставленные представители Еврокомиссии не смогли убедить бельгийское руководство поддержать план.

Затем Фицо вмешался в ситуацию, что еще больше усложнило стремление блока пополнить украинский военный бюджет до того, как он опустеет весной, подчеркивают журналисты.

"Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные нужды Украины", — отметил Фицо словацкому общественному вещателю STVR.

Журналисты подчеркивают, заявления Фицо указывают на юридический вызов, с которым сталкивается Еврокомиссия, пытаясь нивелировать угрозу вето со стороны дружественных Кремлю стран ЕС по вопросу российских санкций – это также ключевое требование Бельгии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам в качестве рычага переговоров. Об этом глава Белого дома заявил с борта самолета Air Force One.

Также издание "Комментарии" сообщало – замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре.



