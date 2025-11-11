logo_ukra

BTC/USD

105370

ETH/USD

3554.43

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Час на допомогу Україні минає: який план ЄС зайшов у глухий кут
commentss НОВИНИ Всі новини

Час на допомогу Україні минає: який план ЄС зайшов у глухий кут

Politico пише про те, що переговори між Єврокомісією та урядом Бельгії щодо заморожених активів РФ для України не мали успіху

11 листопада 2025, 07:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейські зусилля задіяти заморожені російські активи для підтримки України фактично зайшли в глухий кут через позицію Бельгії, проте прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нагадав ЄС, що він теж готовий зруйнувати всі надії українців, заблокувавши цей план. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico.

Час на допомогу Україні минає: який план ЄС зайшов у глухий кут

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що вимоги Бельгії щодо фінансових гарантій від столиць ЄС щодо цього кредиту стали центральною проблемою цієї ініціативи. Два поінформовані про підсумки переговорів джерела повідомили виданню, що високопосадовці Єврокомісії не змогли переконати бельгійське керівництво підтримати план.

Потім Фіцо втрутився в ситуацію, що ще більше ускладнило прагнення блоку поповнити український військовий бюджет до того, як він спорожніє навесні, наголошують журналісти. 

"Словаччина не братиме участі у жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби України", — зазначив Фіцо словацькому громадському мовнику STVR.

Журналісти наголошують, заяви Фіцо вказують на юридичний виклик, з яким стикається Єврокомісія, намагаючись нівелювати загрозу вето з боку дружніх Кремлю країн ЄС щодо російських санкцій – це також ключова вимога Бельгії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів як важіль переговорів. Про це глава Білого дому заявив із борту літака Air Force One.                              

Також видання "Коментарі" повідомляло – заморожені активи РФ для України: чого злякався ЄС, чи щось зміниться в грудні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/russian-assets-eu-ukraine-euroclear-funding-robert-fico/
Теги:

Новини

Всі новини