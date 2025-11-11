Час на допомогу Україні минає: який план ЄС зайшов у глухий кут

Європейські зусилля задіяти заморожені російські активи для підтримки України фактично зайшли в глухий кут через позицію Бельгії, проте прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нагадав ЄС, що він теж готовий зруйнувати всі надії українців, заблокувавши цей план. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що вимоги Бельгії щодо фінансових гарантій від столиць ЄС щодо цього кредиту стали центральною проблемою цієї ініціативи. Два поінформовані про підсумки переговорів джерела повідомили виданню, що високопосадовці Єврокомісії не змогли переконати бельгійське керівництво підтримати план.

Потім Фіцо втрутився в ситуацію, що ще більше ускладнило прагнення блоку поповнити український військовий бюджет до того, як він спорожніє навесні, наголошують журналісти.

"Словаччина не братиме участі у жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби України", — зазначив Фіцо словацькому громадському мовнику STVR.

Журналісти наголошують, заяви Фіцо вказують на юридичний виклик, з яким стикається Єврокомісія, намагаючись нівелювати загрозу вето з боку дружніх Кремлю країн ЄС щодо російських санкцій – це також ключова вимога Бельгії.

